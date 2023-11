Un passo dietro l'altro, come per non inciampare. La Juve sa benissimo quanto conti in questo momento non sbagliare l'acquisto. O almeno il primo dei due previsti a gennaio. Ecco perché il prossimo, di passo, dovrà essere pressoché perfetto. Il casting è partito da un pezzo, la Juventus sta cercando un profilo d'esperienza e preferibilmente offensivo.? Ecco, potrebbe arrivare tra un po', come progetto futuro. Serve però qualcuno in grado di trascinare la squadra, come nei sogni di Allegri avrebbe potuto fare Pogba.Dunque, testa, gambe e anche gol nel serbatoio. Il nome giusto? Hojbjerg poteva andare, ma il Tottenham continua a sparare alto. L'obiettivo è ben più fattibile se si inizia a immaginarlo in prestito, anche per questo nell'ultimo periodo è tornata in mente una vecchia idea, da convididere con un club amico come l'Atletico Madrid (affare Morata e non solo). Il nome è quello di, per il quale negli ultimi giorni i dirigenti bianconeri hanno fatto un sondaggio a partire dall'agente, Agustin Jimenez. L'apertura c'è stata, da una parte e dall'altra. Ora bisognerebbe capire le cifre: ok al prestito, ma l'Atleti vorrebbe un obbligo di riscatto e a cifre non esattamente piccole.