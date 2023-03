Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, Massimilianoha parlato anche del ruolo di Adrien, che nel secondo tempo è stato impiegato come vertice basso del centrocampo (e poi ha segnato il gol del 4-2 finale). Ecco il suo commento: "C'era bisogno di fisicità davanti alla difesa, Adrien deve ancora migliorare nello spostare la palla da una parte all'altra, ne ha la capacità. Poi come mezzala ha fatto bene, Chiesa è entrato bene e Fagioli ha fatto un secondo tempo superlativo come qualità e soprattutto quantità".