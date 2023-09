Fabio Miretti, nel match dell'Italia under 21 contro la Lituania, valido per le qualificazioni europee, è stato schierato dal c.t Nunziata nell'insolita posizione di trequartista, dietro i due attaccanti. In realtà, già Massimiliano Allegri nella passata stagione lo aveva utilizzato in alcuni casi in zone più avanzate, dietro il centravanti.