Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Samuele della possibilità di schierarlo in campo al posto di Filip. Ecco il suo commento: "Vice Kostic? Momentaneamente è un vice Kostic, può giocare lì anche De Sciglio. Ma è un ragazzo che ha le qualità per fare la mezzala, voglio vederlo, non l'ho ancora provato".