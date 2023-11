Novità da Coverciano su Andrea. Stando a quanto riferito da TMW, durante gli ultimi giorni di ritiro dell'il CT Luciano Spalletti ha provato il giocatore dellain cabina di regia, dunque in ruolo inedito per lui. Il classe 2000, inoltre, potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa di questa sera nel caso in cui, contro la Macedonia del Nord, Jorginho avesse bisogno di lasciare il campo a gara in corso.