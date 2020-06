Finalmente si è sbloccato. Non è ancora la macchina da gol ammirata prima dello stop del calcio, ma Cristiano Ronaldo ha ritrovato la via del gol, dagli undici metri. Dopo il rigore stampatosi sul palo contro il Milan poteva subire la pressione del momento, ma CR7 non si è mostrato inflessibile, trovando una rete che vale un primato. L’ennesimo della sua carriera. Come riporta Opta, il fenomeno bianconero è il calciatore portoghese più prolifico della Serie A: 43 gol in 54 partite di campionato, staccato il connazionale Manuel Rui Costa fermo a 42.