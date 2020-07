Nuovo record per l’ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal. Come riporta Opta “34.8% - Arturo Vidal è il giocatore con la miglior percentuale realizzativa in questa Liga (min. 20 tiri effettuati). Essenziale”. Quello segnato con il Valladolid è l’ottavo gol in campionato in 31 partite in Liga con la maglia del Barcellona, mentre ha militato tra le fila bianconere per quattro stagioni, dal 2011 al 2015, arrivando a conquistarsi il soprannome di Guerriero per la sua tenacia e impegno sul campo.