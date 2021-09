Weston McKennie piace ancora tanto. L'Inghilterra è sempre in pressing su di lui e spinge già per gennaio. Il centrocampista della Juventus torna al centro del mercato per la sessione invernale di trattative. Secondo quanto riporta il The Sun, è sempre un obiettivo concreto dell'Aston Villa. E spunta già la formula: la Juve non chiuderebbe le porte ad una possibile cessione, ma almeno in prestito con obbligo di riscatto.