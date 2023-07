Cristiano Giuntoli ha abituato negli anni anche a grandi colpi dall'estero per quanto riguarda giovani di talento che sono poi esplosi. In questo senso, il nome nuovo sul taccuino del dirigente della Juve è Gabri Veiga, ventunenne trequartista del Celta Vigo e della Spagna Under 21, che ha segnato 11 gol nell'ultima stagione in Liga. Il giocatore può fare anche la mezzala avendo buona fisicità. Lo riferisce Tuttosport.