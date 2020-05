La Juventus ha messo gli occhi su Hector Bellerin. Il terzino spagnolo, classe '95, è stato per molto tempo uno dei più promettenti nel ruolo, prima che la sua carriera all'Arsenal non prendesse una piega differente: nelle ultime due stagioni, infatti, complice anche qualche acciacco di troppo, sembra aver perso posizioni nelle rotazioni dei Gunners. Così, secondo quanto riporta Espn, ecco che la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui per il rilancio, ma attenzione alla concorrenza dell'Inter: un nuovo duello di mercato, visto che entrambe le squadre sono a caccia di terzini - sia destri sia sinistri -.