Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la Juventus starebbe pensando all’acquisto del cartellino di Elseid Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli. Da tempo è noto che la sua avventura nel club partenopeo giungerà al capolinea, e in Spagna sostengono che la Juve sarebbe sulle tracce del terzino albanese. Come altri top club europei come Paris Saint-Germain e Atletico Madrid.