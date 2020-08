2









Non solo Dzeko (in primis), Milik, Lacazette, Raul Jimenez, Zapata e Malen, ma la Juventus sta pensando di riportare un ex in bianconero. Come riporta Tuttosport, l’ultima idea della dirigenza bianconera è quella di dare una seconda chance a Moise Kean. L’attaccante, passato all’Everton per quasi 28 milioni di euro un anno fa potrebbe fare ritorno alla Juve in prestito, per inserirlo nella lista B di Champions League.