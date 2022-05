Prosegue in casa Juve il casting per il vice Vlahovic, un attaccante da affiancare al giovane serbo eventualmente anche a partita in corso, considerando che Alvaro Morata e Moise Kean sono entrambi vicini all'addio. L'ultimo nome emerso indossa i colori rossoblù (e quelli biancorossi della sua Austria): si tratta di Marko Arnautovic, grande protagonista della stagione del Bologna con 14 gol in 33 presenze in campionato (più uno in Coppa Italia), pilastro della formazione di Sinisa Mihajlovic che ha puntato deciso su di lui, ricevendo in cambio qualità, personalità e pure continuità di rendimento.



Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha pensato a lui nell'ottica di aggiungere affidabilità e reti pesanti al reparto offensivo bianconero, da ricostruire attorno all'unico perno rappresentato da Dusan Vlahovic. 33 anni, Arnautovic risponderebbe alla perfezione ai requisiti di esperienza e fisicità chiesti dal tecnico della Signora, in parziale deroga alla linea verde del club che, in questa fase di ricostruzione, deve sapere di poter contare pure su elementi in grado di garantire una certa leadership anche, eventualmente, con un minutaggio ridotto.



Stando sempre al quotidiano, con l'entourage del giocatore c'è già stato un sondaggio per capire i possibili sviluppi. Di fronte, però, c'è il muro eretto dal Bologna, che non ha alcuna intenzione di privarsene, senza dimenticare la concorrenza di Milan e Napoli che sembrano aver avuto la stessa idea dei bianconeri: in rossoblù, l'attaccante austriaco ha sempre detto di essere felice, ma le sirene di una squadra in corsa per lo scudetto e in Champions League potrebbero anche farlo vacillare; a quel punto la scelta spetterebbe solo a lui, che dovrebbe decidere se continuare a essere il re di Bologna o andare a recitare un copione meno importante altrove, magari proprio alla Juve.