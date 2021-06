In casa Juventus, tra i tanti grattacapi da risolvere, c’è anche quello relativo al dopo Buffon. Sarà necessario trovare un secondo di Szczesny dato che Perin tornerà alla base ma con la voglia di giocare da protagonista. Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, il nuovo nome è quello di Antonio Mirante. Per prenderlo, però, il club bianconero dovrà superare la concorrenza del Milan, che lo aveva messo nel mirino come vice-Maignan.