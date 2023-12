Nuovo nome per il centrocampo della, il reparto che più di altri ha bisogno di rinforzi nell'immediato. Lo riportano gli spagnoli di Defensacentral, secondo cui il club bianconero ha messo nel mirino il classe 1996 del Real Madrid Dani, per il quale avrebbe proposto uno scambio con Moise. Sembra difficile, però, che la trattativa possa andare in porto, anche perché i blancos non cercano attaccanti per il mercato di gennaio.