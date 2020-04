1









L’Atletico Madrid dovrà difendersi dagli assalti di mercato per Thomas Partey. Centrocampista classe ’93, si è preso in fretta le chiavi della regia della squadra del Cholo Diego Simeone, dimostrando autorevolezza, dinamismo, sostanza e qualità. Insomma, doti da mediano moderno che hanno attirato l’Europa. In particolare, come riporta Le10Sport, sarebbero Juventus ed Arsenal ad essersi maggiormente interessate al il ghanese, su cui pende una clausola rescissoria che detta le condizioni: servono 50 milioni di euro per strapparlo dai Colchoneros, altrimenti non se ne fa nulla. Si allunga dunque la lista di Fabio Paratici per rinforzare la mediana bianconera.