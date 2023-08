La Juventus partirà con il 3-5-2, modulo che ha utilizzato per gran parte della scorsa stagione anche se potrebbero esserci delle svolte. Non solo quelle di un passaggio all'attacco a tre ma anche al ritorno della difesa a 4 in un 4-3-3, come riferisce il Corriere dello Sport, con Fagioli, Locatelli e Rabiot (in attesa di Pogba) a centrocampo.