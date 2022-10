Come racconta Tuttosport, non è un caso che anche il programma che accompagna verso Juventus-Empoli ricalchi in parte quello che era stato propedeutico al derby. Il programma odierno prevede un seduta d’allenamento in serata. Poi cena insieme. Pernottamento al JHotel. Non era così scontato che succedesse: spesso in occasione delle partite serali Allegri opta per una “gestione all’inglese”, ergo un liberi tutti alla vigilia - dopo l’allenamento - e un ritrovo direttamente in mattinata il giorno del match.