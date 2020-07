Ufficialmente sono 36, ma per la Juventus sono 38. Non importa se lo scudetto 2004/05 è stato revocato e il successivo è stato riassegnato all’Inter, per il club bianconero è una ferita ancora aperta, e si sente di averne vinti 38 sul campo. Come dimostra il nuovo look dell’Allianz Stadium: dall’hashtag #W8nderful con il tricolore numero 37, all’hashtag #stron9er con il tricolore numero 38. Quello conquistato ieri è il nono consecutivo, un primato che nessuno detiene in Europa. Ora l’obiettivo è chiaro: estendere l’egemonia nazionale al decennio.