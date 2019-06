Non ci sono soltanto Juventus e Torino su Dejan Kulusevski. Il giovane centrocampista dell'Atalanta, protagonista della vittoria dello scudetto da parte della formazione Primavera, ha infiammato il derby della Mole sul mercato: come riferisce Sky Sport, però, lo svedese piace anche al Parma. Classe 2000, Kulusevski ha messo a segno 11 gol e 14 assist nell’ultima stagione, che l’ha visto anche esordire in Serie A agli ordini di Gian Piero Gasperini. Juve e Torino lo hanno messo nel mirino, ma adesso ci prova anche il Parma.