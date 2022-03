La sentenza di Allegri in conferenza stampa: Paulo Dybala non sarà convocato per la partita contro lo Spezia. Per il numero 10 bianconero - e questa è la notizia che più allarma -, un nuovo infortunio, al flessore, rispetto a quello che lo aveva tenuto fermo nell'ultimo periodo. Una notizia che ha scatenato i commenti dei tifosi della Juventus su Twitter.



