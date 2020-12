Non c’è pace per Giorgio Chiellini. Il capitano era tornato ieri ad allenarsi con il resto della squadra, dopo la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra riportato alla viglia della partita contro la Lazio. Ma adesso è costretto nuovamente a fermarsi. Durante l’allenamento odierno, il capitano bianconero ha accusato un problema alla coscia destra. Salta la sfida di Champions League contro la Dynamo Kiev, in programma domani sera alle 21 allo Stadium.



QUANTI INFORTUNI – Inizio di stagione decisamente sfortunato per Chiellini, che a causa dei ripetuti infortuni muscolari ha totalizzato solo quattro presenze, saltando ben sette gare, due in Champions League e cinque in campionato.