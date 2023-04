C'è davvero la possibilità che arrivino nuove penalizzazioni? Come riporta Gazzetta, il quadro - in termini sanzionatori - è probabilmente più gravi. "Se si fosse citato l’articolo 31, i rischi sarebbero stati due: un’ammenda in caso di “violazioni gestionali” (ovviamente non determinanti per iscriversi ai campionati); una maxi multa davanti a pattuizioni fuori dai canali previsti pari a una somma tre volte superiore ai compensi inquadrati in una forma non regolare a cui si sarebbe potuto aggiungere 'uno o più punti di penalizzazione'".Si va, dunque, verso un nuovo -15? Dal punto di vista formale la risposta potrebbe essere solo una: sì. Per Gazzetta, qui viene un inevitabile ragionamento. "Si sta parlando di “mancate lealtà” motivate dalle evidenze investigative della carte di Torino (su cui c’è una richiesta di rinvio a giudizio ma il Gup non ha ancora deciso). Dove l’indagine è una sola, con plusvalenze, manovre stipendio, agenti e partnership".Pertanto, se il 19 aprile fosse confermato il meno 15 questo obiettivo potrebbe essere stato raggiunto e la sanzione successiva avrebbe solo un carattere “integrativo”.