L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo, che nelle prossime ore incontrerà la Juventus per un nuovo vertice di aggiornamento: “Oggi potrebbe cambiare qualcosa, in programma un nuovo summit con il Sassuolo per discutere di quel Gianluca Scamacca che ormai è da settimane protagonista del tormentone quarta punta. Da sciogliere sempre il nodo formula: la Juve per affondare il colpo vuole concludere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, il Sassuolo è ancora fermo sull'obbligo. Per il resto la tavola è apparecchiata da tempo: valutazione complessiva da circa 22 milioni, intesa anche su un affare parallelo come quello che potrebbe portare un giovane della Juve in neroverde (Nicolò Fagioli in pole per circa 10-12 milioni)”.