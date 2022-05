Torino e Juventus non sono ancora riuscite a trovare un accordo per trasferimento a titolo definitivo di Rolando Mandragora ai granata: i colloqui tra le parti stanno però proseguendo e questa settimana è previsto un nuovo appuntamento tra gli uomini mercato dei due club. L'obiettivo del Torino è quello di riuscire a chiudere l'operazione per una cifra intorno ai 9 milioni di euro, anche se al momento il diritto di riscatto del cartellino del centrocampista è fissato a 14 milioni. Lo riporta calciomercato.com.