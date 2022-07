"Andrà in scena nel week end, invece, un altro incontro importante". E' quanto scrive Tuttosport, che sottolinea: "Sabato Paul Pogba sbarcherà a Torino per iniziare la nuova avventura con la Juventus e ad attendere il francese sotto la Mole ci sarà anche l’avvocato Rafaela Pimenta, plenipotenziaria della scuderia Raiola e rappresentante anche di De Ligt. Una buona occasione per confrontarsi sul futuro del 22enne difensore ex Ajax".