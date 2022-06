Nuovo incontro in agenda tra la Juve e la Roma. Al centro dell'imminente summit, neanche a dirlo, Nicolò Zaniolo, che i bianconeri continuano a ritenere un obiettivo prioritario nonostante la chiusura della trattativa per Angel Di Maria, pronto a trasferirsi a Torino. Più defilato su questo fronte il Milan che al momento, stando a quanto riferito da Sportitalia, non sta più valutando il classe 1999 giallorosso. Per la Vecchia Signora, comunque, non è ancora tramontata nemmeno la pista che porta a Filip Kostic, esterno serbo dell'Eintracht Francoforte.