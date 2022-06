Nuovo incontro in vista tra la Juve e l'Atletico Madrid. Sul tavolo, neanche a dirlo, il futuro di Alvaro Morata, che vorrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero ma deve fare i conti con l'esigenza dei due club di trovare un accordo che soddisfi entrambi. La Signora, che da tempo ha abbandonato l'idea di versare ai Colchoneros i 35 milioni di euro previsti per il suo riscatto, dovrà cercare la giusta offerta e la formula più opportuna per convincere gli spagnoli a cederlo definitivamente o ad accettare un nuovo prestito.