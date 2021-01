14









Un nuovo summit in vista. La Juve lavora per il presente e il futuro, nel mentre prova a smaltire la brutta sconfitta contro l'Inter. I bianconeri si preparano per la Supercoppa contro il Napoli, da affrontare al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Se fino a qualche settimana fa l’appuntamento emiliano si preannunciava come il contatto decisivo per il possibile affare Arkadiusz Milik, infatti, la Juve adesso lavora su altre piste: una su tutti, Scamacca.



Ma, come riporta Tuttosport, l'incrocio di mercoledì servirà alla Juventus per diversi motivi: sul campo per riprendersi, fuori dal campo per trattare i temi di mercato. Ci sarà, scrive Tuttosport, un aggiornamento sulla situazione di Milik, da un paio di giorni in trattativa avanzata con il Marsiglia (risulta ormai prossimo alla chiusura) e anche su quella di Llorente. Ma soprattutto, essendo a Sassuolo, ci sarà un summit importante per il centravanti neroverde ora al Genoa. L’ad neroverde Giovanni Carnevali, infatti, farà gli onori di casa al Mapei Stadium e tra martedì o mercoledì incrocerà nuovamente il dg bianconero Fabio Paratici, con il quale si è già confrontato una settimana fa allo Stadium a margine di Juventus-Sassuolo. Un nuovo summit dopo i contatti degli ultimi giorni per trovare un compromesso per Scamacca. Il Sassuolo lo valuta 25 milioni e vuole garanzie sul futuro acquisto a titolo definitivo. Scogli da superare. L'alternativa? Resta solo Giroud.