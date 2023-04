Fianco a fianco in una partnership che va oltre lo sport! @pact__capital x Juventus



Guarda il video completo e segui il percorso sostenibile di questa collaborazione — JuventusFC (@juventusfc) April 25, 2023

DaConsapevole della propria responsabilità come uno dei club calcistici più grandi del mondo, con una lunga storia di impegno e unità, la Juventus ha scelto Pact Capital come partner di fiducia per contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio. In qualità di azienda leader nel settore delle soluzioni per il carbonio, Pact Capital aiuterà Juventus nel suo viaggio per ridurre il proprio impatto, fare la sua parte nella lotta contro il crollo climatico e aprire la strada affinché altre aziende seguano l'esempio.Juventus ha iniziato a calcolare attentamente la propria impronta di carbonio e, ove possibile, ha messo in atto opportune azioni per ridurre tali emissioni. Per le emissioni inevitabili, Juventus ha deciso di utilizzare crediti di carbonio gold standard da progetti verificati forniti da Pact Capital, che hanno anche ulteriori impatti sociali positivi. I due progetti che la Juventus sta sostenendo sono un progetto per migliorare le pratiche dei fornelli in Nigeria e un progetto di energia rinnovabile in Turchia.Il management della Juventus e l'intera squadra hanno riconosciuto che il calcio ha il potenziale per coinvolgere e impegnare le persone su argomenti che vanno oltre lo sport e non vedono l'ora di vedere cosa si può realizzare insieme.