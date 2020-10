9









Napoli-Torino, una distanza mai colmata dal viaggio degli azzurri. Cosa sta succedendo, intanto, nei ritiri delle due squadre?



QUI JUVE - I bianconeri, come raccontato, sono in isolamento fiduciario: il club ha raccolto il gruppo squadra e ha dato disposizioni chiare per i prossimi giorni. Sono tutti al JHotel da ieri sera per i casi di positività al covid riscontrati in due membri dello staff extra gruppo con i quali ci sono stati contatti. Come da protocollo, Pirlo e i suoi giocatori hanno svolto i tamponi questa mattina e attendono i primi risultati nel pomeriggio. L'iter verso la partita non cambia: rifinitura dalle 11 e programma normale fino alla partenza per lo stadio, intorno alle 19.30. Sky Sport fa sapere che non ci saranno ulteriori comunicazioni sulla questione Napoli salvo - ovviamente - novità rilevanti. IL NAPOLI NON PARTE - Il Napoli non parte. Secondo Sky Sport, gli azzurri restano sulle disposizioni arrivate dall'ASL, sulle quali si baserà anche la fase difensiva se dovesse arrivare la sconfitta a tavolino. Intanto, già domani un nuovo tampone, poi ancora un altro martedì. La squadra continuerà ad allenarsi allo stadio San Paolo.