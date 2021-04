Dopo essersi messo in mostra allo Stadium con un gol contro una sua potenziale acquirente, la Juventus, Gianluca Scamacca è atteso da un esame del tutto simile nella prossima partita. Domenica 18 aprile alle 12.30, il Genoa affronterà il Milan che, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe una delle squadre interessate all’azzurro. In particolare, la dirigenza rossonera lo ha inserito nella short list dedicata al vice-Ibrahimovic, in cui rientrano Dusan Vlahovic, accostato ai bianconeri in sede di mercato, e Andrea Belotti.