Il mercato di gennaio si sta avvicinando e lainizia a muoversi per quelli che potrebbero essere i nuovi rinforzi, sia per la prossima sessione sia per giugno. Tra i nomi in lista c'è anche quello diLo riferisce Sky Sport; sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Inter. Al momento, nonostante diversi tentativi del club tedesco, il difensore non ha accettato il prolungamento del contratto e non sembra intenzionato a farlo.