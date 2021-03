Avanti quasi senza limiti. Gigi Buffon prosegue la sua eterna carriera e fissa una data finale, non così vicina: giugno 2023. Solo allora, a 45 anni, lascerà davvero. Mentre i prossimi anni saranno condizionati da un solo fattore: quello atletico. Se starà bene continuerà, altrimenti dirà addio. Quest'anno ha già totalizzato diverse presenze, dimostrando di essere ancora un fattore determinante. In campo e nello spogliatoio. Tra 4 mesi deciderà, ma il nuovo contratto sembra più vicino. E non solo lui.



TEMA RINNOVO - Anche Fabio Paratici ha un contratto in scadenza a fine stagione e, stando a quanto riporta Tuttosport, negli ultimi giorni sono stati mossi nuovi passi verso il prolungamento del contratto (in scadenza a fine giugno) del dg, del braccio destro Federico Cherubini e dell’area sportiva da loro diretta e coordinata.