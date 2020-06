Un contatto al giorno. Il Verona è seduto comodo sulla propria posizione, mentre la Juve aspetta e l'Inter valuta. Come racconta Calciomercato.com, gli scaligeri continuano a chiedere 28 milioni garantiti più ricchi bonus. Da tempo hanno dato parola e promessa all'Inter, che rimane avanti a tutti ma senza chiudere mai il colpo. Il motivo? Antonio Conte vuole giocatori esperti, i talenti vanno bene ma a cambiare dovrà essere anche il contesto: per questo valutano un eventuale prestito all'Hellas per la prossima stagione.



LA JUVE - Per CM, la Juventus ha avuto nuovi contatti con il Verona, anche in questi giorni dopo l'incontro di inizio giugno. Anche in questo caso non ha imbastito una vera trattativa o formulato un'offerta ufficiale. Con il Verona si parla, ma oltre a un interessamento nessuna delle due parti ha osato avventurarsi.