La fumata bianca per il rinnovo non c’è ancora, ma i discorsi continuano. Federicoe la Juventus sono pronti a dirsi sì, allungando la scadenza del contratto fissata oggi al 2025. Quando? Come scrive la Gazzetta, le parti ne riparleranno nel nuovo anno solare, quando l’intenzione è quella di rivedersi come successo tra ottobre e novembre. L’idea di base resta la stessa: un prolungamento “ponte”, di un anno (fino al 2026), per consentire tanto a Chiesa quanto alla Juventus di valutare i possibili scenari allontanando però il rischio dello svincolo, come da promessa.