Maurizio Sarri si gioca la Juventus. La stampa inglese rilancia il nome di Mauricio Pochettino per la panchina dei bianconeri, senza dimenticare i sogni Zidane e Guardiola oltre all'ombra di Pirlo. Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un nuovo confronto tra l'allenatore e i senatori dello spogliatoio.



ANCORA UNA VOLTA - Non è il primo faccia a faccia avuto tra il tecnico e i giocatori più rappresentativi. A ogni caduta rovinosa, il gruppo ha provato sempre a ricompattarsi e a ricucire un eventuale strappo interno. La Juve prova ad affidarsi ancora alla guida degli esperti Chiellini, Buffon e Bonucci. Serve unità per arrivare all'obiettivo.