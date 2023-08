Dopo il prolungamento di contratto di Kenan Yildiz e l'acquisto di Livano, arriva anche di Dikenidal Werder Brema. Operazione in dirittura d'arrivo, la Juve si assicura il centrocampista difensivo tedesco (origini togolesi) classe 2003 in prestito con diritto di riscatto. Mentre Salifou verrà aggregato a sua volta alla Next Gen per cominciare la sua scalata all'interno del mondo bianconero.