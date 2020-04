Dopo il valzer delle punte dello scorso mercato estivo, la musica non sembra essersi fermata neppure per la prossima sessione. E la Juventus è in pista, ovviamente. Già, perché i bianconeri cercano ancora un centravanti, specialmente alla luce delle ultime valutazioni su Gonzalo Higuain: secondo quanto riporta Calciomercato.com, le intenzioni della società vanno verso la cessione.



Resta però aperto anche il capitolo rinnovo - l'accordo vigente scade nel 2021 -. La decisione del club prescinde da un'eventuale cessione, sia per non perderlo a zero sia affinché non si svaluti già da quest'estate. Quel che potrebbe creare impedimenti, anche a questo giro, è la volontà del giocatore, che non sembra intenzionato a lasciare Torino.