Spunta un nuovo nome tra i tanti che circolano in orbita Juventus, capitolo quarta punta. L’ultimo è quello di Graziano Pellè, che si è appena liberato dal suo contratto in Cina con lo Shandong Luneng. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti visto all’opera all’Europeo del 2016 gradirebbe il ritorno in Italia, e il suo status da svincolato avrebbe attratto i dirigenti bianconeri. Attenzione, però, alla concorrenza, perché Pelle piace all’Inter di Antonio Conte, in piena ricerca di una quarta punta dopo aver deciso di non puntare più su Pinamonti.