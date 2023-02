Come racconta Gazzetta, è sempre di moda negli ambienti bianconeri: si tratta di Nicolò, sfiorato più volte in passato dalla Signora e nell’ultima sessione di mercato trasferitosi al Galatasaray (22 milioni con i bonus). L’avventura in Turchia è appena iniziata – Nicolò ha anche già segnato in amichevole – ma la Juventus (e non solo lei) continua a tenere le antenne dritte. Di diverso, rispetto al passato e alla mancata fumata bianca Roma-Juve delle scorse estati, c’è soprattutto un fattore: Zaniolo in Turchia ha una clausola rescissoria (35 milioni), ma la cifra si abbasserà automaticamente ad ogni sessione di mercato. I bianconeri, in attesa di capire se giocheranno o meno le Coppe, non sanno ancora se potranno tentare l’affondo per l’ex giallorosso già a giugno. Ma una cosa è certa: Zaniolo è nei pensieri della Juventus per il futuro.