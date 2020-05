1









Juan Miranda piace ancora alla Juventus. Il giovane terzino sinistro, di proprietà del Barcellona ma in prestito allo Schalke 04, è entrato nelle grazie bianconere già la scorsa estate, quando in Spagna raccontavano di un possibile scambio con Mario Mandzukic. E lo è ancora di più ora. Secondo quanto spiega El Mundo Deportivo, infatti, l'esterno classe 2000 ha giocato solo 295' in stagione e non resterà in Germania anche la prossima stagione. Ritornerà nelle fila blaugrana per essere valutato durante il ritiro pre stagione dal nuovo tecnico Quique Setién. Respinte quindi per il momento le proposte bianconere.