Daniele Tognaccini era già entrato nei radar di Sarri, quando lo scorso anno il tecnico toscano gli chiese di seguirlo al Chelsea. Eppure, il Responsabile di MilanLab, da vent'anni in rossonero, aveva declinato l'offerta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un anno dopo, Tognaccini ha ceduto al flirt di Sarri e vestirà in bianconero dalla prossima stagione. Un elemento di esperienza che, da molti, viene considerato come uno dei principali responsabili del ciclo d'oro di Ancelotti al Milan - due Champions e uno Scudetto.