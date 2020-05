Nuovo colpo di mercato all'orizzonte tra la Juve e Jorge Mendes. Il potente procuratore portoghese ha già portato a Torino sia Joao Cancelo che Cristiano Ronaldo e il prossimo nome sarà forse meno altisonante ma di sicuro avvenire. Si tratta di Tiago Lopes, laterale mancino del Porto che va in scadenza il 30 giugno. Cresciuto nel settore giovanile di Elvas e Porto, Lopes potrebbe essere inizialmente piazzato nella squadra Under 23 allenata da Fabio Pecchia prima di spiccare il volo in prima squadra. E' lui il nome su cui stanno discutendo la Juve e Mendes in queste ore.