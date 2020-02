La Juve ha annunciato ieri un nuovo accordo con Allianz, il colosso assicurativo che garantirà alle casse bianconere oltre 100 milioni di euro, oltre agli accordi già in essere. Lo stadio bianconero porterà il nome Allianz fino al 2030 e sono stati ampliati gli accordi di sponsorizzazione per il settore femminile e le magliette di allenamento della prima squadra. La prima novità già da questa sera. Sul petto dei bianconeri durante il riscaldamento, infatti, sarà infatti presente il logo Allianz che da oggi, e per dieci anni, accompagnerà ogni singola seduta e ogni sessione di riscaldamento della squadra.