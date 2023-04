Emergono nuovi retroscena riguardo il futuro di Weston Mckennie, ancora di poprietà della Juve ma da gennaio in prestito al Leeds. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il club inglese sarebbe prossimo ad effettuare il riscatto dello statunitense, la cui unica condizione imposta sarebbe quella della permanenza in Premier League, evitando così la retrocessione in Championship.