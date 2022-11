Con i Mondiali che sono nel bel mezzo della competizione, i dirigenti delle rispettive squadre di club stanno lavorando duramente per quello che sarà il mercato invernale. In casa Juve ci sono diverse situazioni da risolvere e una di queste è legata al futuro di Leandro Paredes. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri non sarebbero intenzionati a riscattare il cartellino del giocatore, risparmiando così circa 27 milioni di euro.