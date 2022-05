Nuove anticipazioni su quello che sarà il kit gara dellanella stagione 2022/2023. La nuova maglia sarà presentata a breve, nel frattempo la pagina specializzata "La Maglia Bianconera" ha pubblicato i dettagli di pantaloncini e calzettoni: "Anteprima pantaloncini e calzettone Home Juve 22/23 in uscita domani. Bianchi, come preventivato (ma in doppia dotazione come sempre). Il template a zig zag sembrerebbe derivare dalla combinazione di due tratti identitari bianconeri: le strisce e le stelle. Dalla loro fusione si formerebbe il tema grafico delle strisce".