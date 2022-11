Sembra non trovare luce il giocatore di proprietà della Juventus ed ora in prestito all'Ajax Mohamed Ihattaren. L'ex Samp è stato infatto coinvolto nuovamente in vicende extra campo e che hanno a che fare con la giustizia. Stando a quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf infatti, Ihattaren è stato arrestato nuovamente in Olanda con l'accusa di minacce. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla vicenda.