Attimi di paura quelli vissuti ieri sera allo Stadium per il portiere polacco della Juventus Wojciech. Costretto a lasciare il campo allo scadere del primo tempo per un dolore improvviso al petto e unamomentanea. Al suo posto subentrato Mattia Perin poi protagonista della gara. Il polacco dopo essersi sottoposto ad un ECG direttamente allo Stadium ha scongiurato ogni problema infatti al termine della gara si è presentato sorridente ai microfoni televisivi.Oggi, stando a quanto riferisce SkySport, il portiere della Juventus si sarebbe sottoposto a nuovi controlli per verificare quanto accaduto nella serata di ieri. I timori sembrano essere scongiurati, non è stato infatti evidenziato nessun problema dagli accertamenti di oggi.